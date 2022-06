Nîmes en fête pour sa feria

Mieux vaut rester concentré et prévoir une belle échappée. Dans les arènes de Nîmes, les jeunes raseteurs font face à des taureaux camarguais de plus de 300 kilos. Il n'y a pas de mis à mort dans la course camarguaise. Les raseteurs doivent attraper les attributs situés entre les cornes du taureau. "Le fait que ça soit un jeu entre les hommes et les taureaux, franchement, c'est fantastique", lance une dame. Un spectacle qui rassemble toutes les générations de Nîmois. À la sortie des arènes, la fête se poursuit dans les assiettes, avec la dégustation de la traditionnelle paella. "Cela fait partie de la feria. La paella, c'est le plat du jour", explique un homme. La nuit tombe à Nîmes. Dans les bodegas, place aux vueltas. C'est aux danseurs d'entrer en scène. Un couple se lance dans une danse traditionnelle espagnole et incontournable de la feria. Ici, la musique résonnera encore tout le week-end, avec l'envie d'en profiter jusqu'au bout. TF1 | Reportage E. Spertino, J.V. Molinier, L. Garcia