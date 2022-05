Nîmes se met à l’heure romaine

Ils sont la dixième légion, prêts à mourir pour l'Empire. Ils ont traversé des mers et quelques siècles. "C'est beaucoup d'émotion pour moi. C'est un moment que j'attends depuis un petit moment", se réjouit un participant. En effet, 122 ans après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien est menacé par les peuples du Nord de l'Angleterre. "On est chez nous. On connaît bien nos terres. On sait où sont placés les Romains", lance un autre participant. Plus de 500 bénévoles passionnés participent à cette reconstitution. Ici, les costumes sont des répliques des pièces de musée, mais les émotions sont bien réelles. Faire revivre les débats au Sénat ou le mur d'Hadrien, ce n'est pas une première. L'empereur l'a fait lui-même dans les arènes après sa victoire. Encore quelques ajustements, mais déjà des visiteurs de passage retombent en enfance ou plongent dans l'histoire. Derrière les boucliers aussi, le cœur bat un peu plus fort. À partir de ce vendredi soir, ils ne jouent plus, ils revivent l'histoire. TF1 | Reportage F. De Juvigny, E. Alonso