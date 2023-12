Les nitrites interdits dans les croquettes… mais pas dans le jambon !

Au départ, la question a de quoi surprendre : quelle est la différence entre ce paquet de croquettes et ce paquet de jambon ? "Le paquet de croquettes, c'est pour les animaux, et le paquet de jambon, c'est pour les humains", répondent ces passants. Oui, mais il y a une autre différence de taille dans la composition des deux produits. "Il est possible qu'il y a des nitrites", ajoute l'un d'eux. Et oui, c'est bien cela. Les nitrites sont interdits dans les croquettes depuis l'été dernier par une réglementation européenne, car ces additifs sont considérés comme dangereux pour la santé. En revanche, aucune interdiction pour le saucisson, les lardons, les rillettes et le jambon. Mais pour quelles raisons sont-ils interdits dans l'un et pas dans l'autre ? Première raison, la pression des industriels de la charcuterie. Ils défendent ardemment ces additifs suspectés de favoriser certains cancers. Pourquoi les interdire pour l'animal et pas pour l'homme ? Car nous ne mangeons de la charcuterie que de temps en temps, contrairement à nos animaux pour qui les croquettes, c'est matin, midi et soir. TF1 | Reportage V. Dépret, B. Poizeuil