Noël : 14 000 colis envoyés aux soldats français sur le terrain

Dans chaque colis préparé par les lycéens, il y a des fruits secs et un thermos pour réchauffer le Noël des soldats français. Et les dessins d'enfants permettront de réchauffer leurs cœurs. Les 14 000 colis préparés ici seront envoyés aux militaires participant à des opérations à l'étranger. "La plus grande majorité d'entre eux iront en Afrique, en Jordanie, en Irak et au Qatar", explique le commandant Moulay-Rachid Zine Eddine. Une partie des colis est aussi réservée aux soldats mobilisés dans l'Hexagone sur l'opération Sentinelle. L'initiative est mise en avant au plus haut sommet de l’État. Mercredi, la Première dame est venue saluer les bénévoles et lire les mots des enfants. "Je trouve que c'est extrêmement fort pour eux de recevoir ces messages. Je mesure à quel point c'est dur d'être éloigné des siens le 24 décembre. Tout ce qu'on a à leur dire, c'est merci", confie Brigitte Macron. Aujourd'hui, 6 000 soldats français sont mobilisés sur les terrains de guerre. Ils passeront les fêtes loin de chez eux, mais accompagnés de ces petites attentions.