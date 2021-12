Noël : à la découverte du plus grand magasin de décorations artisanales

Une boutique comme une caverne aux trésors. Un grand couloir s'étire sous une bâtisse. Christmas House dévoile ses merveilles. Boules de toutes tailles, de toutes formes, personnages présentés dans des coupes or ou argent... comme autant d'objets précieux. Une mise en scène qui vous transporte déjà la féerie. L'historie s'écrit comme un conte. Il était une fois un antiquaire, Johann Wanner, qui avait exposé aux vitrines un carton rempli de décorations de Noël de son enfance voilà plus d'une cinquantaine d'années. Chez lui, tout est peint et décoré à la main. Un artisanat qui a bien failli disparaître avec le rideau de fer. Johann Wanner cerne ses clients à leur choix. La plupart aiment le classique. La finesse des anges, la délicatesse des miniatures, et les couleurs traditionnelles... les poètes se régalent souvent des bleus et des noirs. A Bâle, la décoration du sapin de la ville, c'est encore Johann Wanner. Son but : faire briller des étoiles et des anges pour une vie durant. TF1 | Reportage A. M. Blanchet-Bouchet, J.Y Chamblay