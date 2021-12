Noël : à une semaine du réveillon, êtes-vous prêt ?

Chez un boucher ce vendredi matin, plusieurs clients ont en main la liste des courses de Noël. Et à une semaine du grand jour, beaucoup sont prévoyants. Le menu est déjà prêt. "Entrée Saint-Jacques, poularde de Bresse, fromage et bûche", raconte une passante. "Si on veut avoir les produits que l'on désire, il faut s'y mettre maintenant", a-t-elle rajouté. Cependant, il y a aussi les aventuriers. Ceux qui vont s'y prendre au tout dernier moment. "On a encore une semaine", "je ne suis pas prête matériellement. Mais je crois que ça se décide trois jours à l'avance", lancent certains d'entre eux. Dans un magasin de jouets, on rencontre des parents qui font le décompte. Plus que sept jours pour aider le père Noël à choisir les cadeaux. "Je suis venu chercher un skateboard et une voiture téléguidée en priorité", explique un parent. De ce fait, être organisé permet d'éviter les cohues du dernier jour et les éventuelles ruptures de stock. Mais pas de panique tout de même, il y a encore une semaine avant Noël. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette