Noël amer en Corse suite au passage de la tempête Fabien

Les dégâts de la tempête Fabien et les inondations sont restés bien visibles en Corse. À l'aéroport d'Ajaccio, les pompes travaillent à plein régime et les engins commencent à nettoyer les pistes. Toutefois, aucune date n'a encore été avancée pour la réouverture de celle-ci. L'eau, quant à elle, est restée sur le tarmac. Pour l'heure, le pont aérien est toujours maintenu par la compagnie régionale. Une situation difficile en ces temps de fête, mais les riverains s'y adaptent avec courage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.