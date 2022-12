Noël au balcon ... et en bottes !

Cette année, de toute évidence, la semaine de Noël ne se jouera pas en bottes de neige, mais en bottes de pluie. En effet, avec quinze degrés et de la pluie, la douceur s'invite dans la première semaine des vacances. "On va profiter de Noël malgré ce temps pluvieux et un peu gris, un peu morose" ; "Aujourd'hui, il fait plus doux, ça fait du bien", lancent certains habitants. Au marché de Noël de Bordeaux, on verrait même des arcs-en-ciel. Deux ingrédients sont nécessaires : du soleil et de la pluie. De la pluie, c'est sûr, du soleil, un peu moins, alors les activités en famille se feront plutôt à l'intérieur. Une semaine aussi douce, pour ce couple de Néo-zélandais qui fuit l'été austral, ce serait presque décevant. Proche de l'océan, à Biarritz, on a connu des Noël en tee-shirt, et celui-ci s'annonce dans la même lignée. "On n'a pas froid, l'air est presque chaud. On revit, on sort tous les jours", lance une passante. Profiter de l'extérieur en attendant la pluie, elle arrivera dans les prochaines heures sur la grande plage de Biarritz, et s'invitera ici et là jusqu'au réveillon. TF1 | Reportage E. Braem, D. Bertaud