Noël avant l'heure : 100 euros à dépenser en ville

C’est Noël avant l’heure dans la mairie de Fos-sur-Mer. Ce mardi matin, ils sont des centaines à vouloir retirer 100 euros sous la forme de bon d’achat. En période d’inflation, le cadeau est très attendu cette année. Pour en bénéficier, aucun justificatif de revenu n’est demandé, il suffit d’habiter la commune. Alors au guichet, les agents redonnent facilement le sourire aux résidents. "C’est beaucoup 100 euros et il y en a beaucoup qui font leurs cadeaux avec ça", affirme Elisabeth Llacer, employée à la mairie. À peine son chéquier reçu, Christiane, une habitante, s’empresse d’aller acheter ses cadeaux de Noël. Les bons sont utilisables dans certaines boutiques de la ville uniquement. Chaque année, l'enseigne Idem Boutique assure gagner 20% de clients supplémentaires grâce à l’opération. En place depuis huit ans, l’opération a un coût pour la ville : plus de 600 000 euros par an. Chaque année, à Fos-sur-Mer, plus de 6 000 foyers bénéficient de l’opération. TF1 | Reportage P. Géli, É. Pépin