Noël avant l'heure : tous les habitants héritent

Les habitants des Plans (Hérault) se sont réveillés il y a quelques jours avec une surprise dans leurs boîtes aux lettres. Il s’agit d’un bon cadeau de 100 euros à dépenser dans le supermarché du coin. Il a été distribué aux 159 foyers du village. Ce don, c’est celui d’une habitante décédée l’an dernier à 97 ans. Henriette Fieu, surnommée Nini, a légué 40 000 euros à la mairie. "Cet automne, on a reçu l’argent et on a décidé à réfléchir à ce qu’on allait en faire. On a trouvé sympa de partager un peu et de donner à tous les foyers", nous raconte le maire, Daniel Fabre. Ce joli cadeau de Noël a surpris ses voisins. Christian et Micheline l’ont côtoyée pendant 20 ans. Ils se souviennent d’une femme généreuse qui aimait recevoir. "Madame Fieu, c’était une très bonne voisine. Elle aimait bien les gens du village, mais bon, il ne fallait pas lui marcher sur les pieds", confie le mari. Le reste du don, près de 25 000 euros, sera utilisé pour des projets collectifs, et notamment déménager la mairie du village. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Delabre