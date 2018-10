Noël : les catalogues de jouets sont de sortie !

Noël se prépare désormais dès le mois d'octobre. À deux mois de la fête de la Nativité, les catalogues de jouets débarquent déjà dans les boîtes aux lettres. Une très bonne nouvelle pour les petits, mais des dépenses en vue pour les parents. L'occasion pour certains d'entre eux de se rendre dans les magasins pour en acheter, avant que les rayons ne se remplissent. D'autres préfèrent repérer à l'avance les jouets à offrir. Il reste encore plus de 60 jours avant Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.