Noël, ce sont les enfants qui en parlent le mieux

Les enfants perçoivent Noël différemment. La plupart d'entre eux pensent que c'est un moment magique qui leur plaît beaucoup. Ce jeudi soir, une petite fille espère que le Père Noël va passer pour amener des cadeaux. Pour une autre, celui-ci ressemble à un petit lutin avec une barbe. Un petit garçon, lui, pense que le Père Noël a une baguette magique et se téléporte dans une maison. Tous les ans, un gamin prépare au Père Noël un goûter avec des tartines, des carottes pour les rennes. Pour certains, celui-ci est discret. Pour d'autres, il arrive à chaque fois qu'ils s'endorment. Ce qui énerve un peu les enfants qui aimeraient le voir. "Je vais essayer de me cacher et de le regarder tout doucement sans qu'il m'entende", a confié une fillette. "J'espère qu'il ne va pas m'oublier et les enfants aussi", a réclamé un petit garçon. Pour les enfants, les fêtes de Noël et le père Noël mettent du bonheur dans l'esprit de tout le monde.