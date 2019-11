Noël : c'est au tour des couronnes de l'Avent de commencer leur décompte

La période de l'Avent commence ce 1er décembre 2019. Et qui dit Avent dit aussi couronnes de l'Avent avec une bougie allumée chaque dimanche, jusqu'à Noël. Cette tradition date du XIXème siècle. Elle aurait été créée par un pasteur pour patienter le temps de l'Avent. Si pour certains, les couronnes de l'Avent reflètent toujours cette patience qu'il faut avoir avant Noël, pour d'autres, elles sont devenues un accessoire de décoration. Les fleuristes en font donc une très belle affaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.