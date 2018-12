Noël : les chorales fleurissent dans le pays

C'est la grande saison pour les chorales. Les enfants se préparent pour les chants de Noël à l'approche des fêtes. La Chorale Anguélos de l'établissement Chevreul Blancarde réunit jusqu'à cinquante enfants, âgés entre dix et dix-sept ans. Existant depuis 30 ans, elle se produit dans le monde entier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.