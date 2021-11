Noël : comment bien choisir son sapin ?

Il suffit parfois d'un regard et d'un contact pour voir la magie opérer. Le choix d'un sapin, c'est d'abord une question de goût. Pour celui qui va passer les fêtes à vos côtés, la taille semble avoir une importance. Dans une jardinerie, près de 4 000 sapins trouvent un foyer chaque année. À un mois des fêtes, une variété est à privilégier : le Nordmann. Selon les clients, il est touffu et ne perd pas ses épines au bout de quinze jours. Mais le Nordmann n'a pas d'odeur. Pour que votre salon embaume le sapin, il faudra se tourner vers un Épicéa. "C'est les vrais sapins de Noël", "ils perdent leurs aiguilles rapidement mais vous avez l'odeur de Noël", affirme Lucas Castiglione. Pour éviter de passer l'aspirateur tous les jours, il propose de mettre un bol au-dessous de l'Épicéa de sorte à ce qu'il y ait de l'humidité qui reste. Et on l'éloigne d'une source de chaleur. Pour le prix, comptez 19,95 euros pour les plus petits, 79 euros pour les plus grands mais les plus chers ce sont les sapins artificiels. "Sur le coût, c'est un peu cher mais sur la durée, c'est plus attractif", argumente une cliente. Une fois le choix fait, il ne restera plus qu'à l'habiller pour les fêtes. TF1 | Reportage B. Guénais, E. Pépin