Noël : comment gérer le stress des cadeaux ?

Trouver l'idée lumineuse, ce n'est pas toujours évident. "Essayer de se renouveler d'année en année, c'est difficile", "ça me stresse, j'ai deux petits-enfants et j'aimerais bien trouver ce qu'il faut", lancent certains. Beaucoup se creusent peut-être la tête pour associer le bon cadeau à la bonne personne. C'est même un stress pour sept Français sur dix. Alors, les habitants de Plaisir (Yvelines), si bien nommée, seraient-ils plus inspirés ? À première vue, oui. "Je me suis fait plaisir et je pense que je vais faire plaisir", "On ne se pose pas de question, moi, je vais au feeling", témoignent des habitants. Le premier conseil est donc de ne pas trop cogiter, suivre son instinct et parfois se laisser conseiller par un vendeur. Au pire, on peut échanger. Dans une boutique, c'est encore possible un mois après l'achat. Le doute ne devrait pas freiner le client. Offrir le bon cadeau et réussir sa décoration, peut-être encore plus cette fois, car les Français veulent bien recevoir. Un Français sur deux attend le mois de décembre pour faire ses courses de Noël. TF1 | Reportage Y. Hovine, V. Abellaneda