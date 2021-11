Noël dans 50 jours : êtes-vous prêts ?

Terminé les citrouilles d'Halloween, sur le marché de Sète ce vendredi matin, on achète déjà les oranges du père Noël. Le compte à rebours a commencé, plus que 50 jours avant les fêtes. "On prépare les menus, on demande un peu aux enfants ce qu'ils veulent manger. Puis il y a les surprises aussi ! Il y a le sapin, j'ai commencé à regarder ce qui manque au niveau des guirlandes", s'excite Christelle. Dans les allées, on prend des inspirations avec une question en tête : quel plat va-t-on déguster le 25 décembre ? "Du fruit de mer, de la dinde" ; "je prends toujours du foie gras, du saumon", racontent certaines passantes. Pour les cadeaux aussi, il faut s'y prendre tôt. Une Sétoise a déjà tout acheté. "J'ai peur qu'il n'y ait plus rien dans les magasins pour les enfants alors on commence", se justifie-t-elle. Sète s'est réveillé ce matin sous un soleil d'automne, alors difficile pour certains de s'imaginer déjà sous le sapin. En tout cas dans le centre-ville, l'esprit de Noël est déjà là.