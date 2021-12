Noël : de plus en plus de vols de colis

Carole avait trouvé le cadeau idéal pour Noël : une robe pour sa nièce qu'elle a commandée en ligne. Alors que son colis est censé être arrivé, elle retrouve la boîte aux lettres de son immeuble vandalisée. Les témoignages sont de plus en plus nombreux pendant les fêtes de fin d'année. Sur des images fournies par des sociétés de surveillance, nous pouvons voir les méthodes des délinquants. Si certains n'hésitent pas à forcer l'ouverture des boîtes, d'autres parviennent à se munir d'un pass. Il s'agit d'une clé de facteur capable d'ouvrir toutes les boîtes aux lettres. Parfois, ce sont les livreurs eux-mêmes qui se servent dans le courrier. Depuis le début de la pandémie, la vente en ligne et les livraisons n'ont jamais été aussi nombreuses. Près de quatre millions de colis sont livrés chaque jour dans le pays dont un sur deux par La Poste. Sur un site de distribution dans l'Essonne, jusqu'à 57 000 colis entrent chaque jour et sont scannés en permanence. C'est un gage de sécurité, affirme le directeur du site. En cas d'anomalie ou de forte suspicion, des enquêtes internes peuvent être ouvertes. Les colis disparus ou volés ne représentent qu'une infime partie des millions de livraisons quotidiennes. Mais pour se protéger au maximum, le principal conseil du facteur c'est d'éviter la livraison de colis directement dans la boîte aux lettres. Il faut privilégier la remise en main propre, dans un point relais ou dans un bureau de poste. Si malgré tout vous êtes victimes d'un vol ou d'une disparition de colis, c'est d'abord auprès du vendeur qu'il faudra faire une réclamation. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Fourny, P. Roucet