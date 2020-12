Noël : dernières courses avant le repas et les cadeaux sous le sapin

Êtes-vous plutôt huître ou foie gras ? À moins que ce soit les deux. Ce sont tous des plats pour les fêtes. Certains ont choisi de faire des menus spéciaux pour cette occasion. Ils ont choisi les fruits de mer comme les saumons, les crustacés, les noix de Saint Jacques ou encore les crevettes. Il y en a pour tous les goûts dans les poissonneries. D'autres préfèrent la raclette pour faire régaler les enfants et la famille. Cette année, la plupart des gens n'ont surtout pas envie de choisir. Avant de se faire plaisir, il faut faire la queue et cela peut durer des heures. Il se trouve que le gâteau de saumon est déjà en rupture dans un temple de la gastronomie où on a rarement vu autant de monde un jour de réveillon. De quoi redonner le moral aux commerçants. Mais attention, pas plus de 500 personnes à la fois. Des agents veillent bien à cette restriction. Pour faire face à la cohue, un volailler a misé sur les commandes à emporter. Et il a bien fait. Pour lui, la fréquentation a augmenté près de 30 à 40% par rapport à l'année dernière.