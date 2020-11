Noël : des cadeaux réconfortants pour oublier la crise sanitaire

Etant donné que les magasins de jouets sont fermés, il faut trouver des idées de cadeaux pour se réconforter. A Lille (Nord), à défaut de voyager, on pourra quand même s'évader pour Noël grâce aux jeux de société, le cadeau numéro un. Il en existe d'ailleurs de toutes sortes : des zombies pour les plus petits, des toupies pour les familles ou même des défis pour les amoureux. Cette distraction permet à tous de se retrouver et de penser à autre chose. Pour se faire du bien, dans un magasin d'électroménager, on prévoit le succès des gaufriers et des diffuseurs d'huile essentielle ou de musique. Arnaud Fontaine, gérant du magasin "Boulanger" stipule que les clients ont besoin d'être réconfortés. Une certaine frustration se fait ressentir chez les consommateurs à cause du fait de ne pas pouvoir faire les achats nécessaires pour Noël. Tous ces éléments font que les moments passés dans un cercle familial sont à privilégier grâce à la cuisine. Cette année, un chocolatier a promis une gamme qui va plus à l'essentiel, une merveille pour combler nos papilles.