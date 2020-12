Des dessins d'enfants pour les militaires

À Niamey (Niger), les soldats français ont reçu des petites attentions. Mais celles-ci ne viennent pas de leurs familles, mais d'anonymes, et leur vont droit au cœur. "Cela fait plaisir de savoir qu'on est soutenu depuis la France" s'émeut l'un des soldats. Ces dessins envoyés aux militaires sont l'aboutissement de plusieurs mois de préparation, notamment le 9 octobre dernier, en Touraine, à 4 000 km de là. Clémentine et ses camarades faisaient partie des 400 classes qui ont participé à cette opération. Guirlandes, cadeaux, sapins de Noël... quelques coups de crayons parfois insuffisants pour exprimer leur immense reconnaissance. Les cadeaux, soit 14 000 colis confectionnés pour tous les militaires en opération, étaient arrivés entre les mains des bénévoles début novembre. Ils représentent le symbole du soutien de la nation organisé par l'association Solidarité Défense depuis 25 ans. Cela compte beaucoup pour les militaires. Et parfois, les artistes en herbe ont la chance de recevoir une réponse.