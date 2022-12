Noël : des décorations maison naturelles

E?n prenant du sapin, du lierre et une pomme de pin, on obtient une couronne de Noël. Fabriquez soi-même sa décoration de Noël n'a rien de sorcier. Loïc Nicolle va nous le prouver. Panier en main, cet animateur nature se rend en forêt. Il a l’œil pour tout, et de l’imagination. Ramassez seulement ce dont vous avez besoin, et ne prenez rien sur les propriétés privées. Libre à vous ensuite de remplir votre panier, et cette fois, sans dépenser un sou. Une fois par an, après la cueillette, Loïc transmet gratuitement son savoir aux habitants de sa commune. Chacun est venu avec ses trouvailles. Ils commencent l’atelier avec un peu de sport pour plier l’osier, qui va servir de structure à la couronne. Une fois formée et fixée avec du fil de fer, il faut désormais assembler les décorations. Le geste est simple, il demande juste un peu de minutie. En ajoutant une touche personnelle, on a une couronne végétale à poser sur une porte ou à table le soir de Noël. C’est à vous à la maison désormais d’exprimer votre créativité ! TF1 | Reportage I. Blonz, A. Vulliez