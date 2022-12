Noël : des idées lumineuses pour la maison

Cette année, place à l'énergie solaire. Jérôme et ses frères installent 40 000 ampoules dans tout leur jardin. En décembre, ils dépensent habituellement 50 euros de plus d'électricité, mais avec la hausse du prix de l'énergie, ils vont sûrement doubler leur facture, soit 140 euros. Alors, ils ont investi. Et désormais, un tiers des éclairages est fourni par une batterie solaire. Les gens se déplacent pour visiter ce jardin. Environ 13 000 personnes y sont venues rêver l'année dernière. Julien et Alexandre décorent également leur jardin avec environ 20 000 LED qui consomment assez peu d'énergie. Si c'est une tradition dans la famille, cette année, ils ont décidé de faire les choses autrement, c'est-à-dire plus sobrement avec moins de guirlandes, une illumination qui dure moins dans le temps. Les deux frères surveilleront les fameux pics de consommation et se préparent à éteindre si besoin. On peut donc rester un illuminé de Noël et s'adapter à la sobriété pour continuer d'éclairer les nuits des passants différemment. TF1 | Reportage M. Fiat, M. Debut, T. Chartier