Noël en douceur

C’est difficile de croire que c'est le premier jour de l’hiver. Ce vendredi matin, à Sète, dans l’Hérault, le thermomètre affichait 12 °C. "On est aux Caraïbes ici", "C'est la vie, c'est la belle retraite, tout se passe bien", affirment les habitants. Les températures sont exceptionnelles, six degrés de plus que les normales de saison. "On a un petit peu plus de tourisme qu'on a l'habitude, surtout en terrasse, bizarrement", dit une restauratrice. D'habitude, ce restaurant ne s'ouvre pas en Noël. Il y a aussi ceux qui travaillent au soleil. Cela fait du bien au moral. Un cycliste a déjà parcouru 50 kilomètres. Ces températures combinées à l'effort, il commence à faire chaud. "J'ai mis les gants, mais c'est par habitude. Quand on habite dans le Nord, on est toujours avec les gants et le bonnet. Je peux les enlever, il n'y a pas de problème", déclare-t-il. Une fin d'année sous le soleil s’annonce. Cette douceur devrait encore durer la semaine prochaine. "Noël au balcon, Pâques au tison". TF1 | Reportage T. Vartanian, J.V. Molinier