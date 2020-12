Noël : et si on faisait ses cadeaux soi-même ?

Pour Clarisse et sa fille, pas question cette année de se ruer dans les magasins. Ce sont des adeptes des cadeaux faits mains. Une broche à pâte à modeler pour une cousine, des bougies décorées pour les grands-parents, tout pour satisfaire leurs proches. Leurs créations sont beaucoup plus personnelles et bien moins chères qu'en rayon. Mais tout le monde n'a pas les compétences pour confectionner ses propres cadeaux. Pour cela, Sébastien a choisi de suivre un cours dans un atelier de poterie. Effectivement, il souhaite offrir un bol en céramique à une amie. Les débuts sont certes compliqués mais avec quelques conseils et un peu de concentration, le bol se dessine petit à petit. Cette formation qui coûte 50 euros fait le plein. L'artisan qui la procure y voit un effet de la crise sanitaire. "En ce moment, ça fait du bien de déconnecter un petit peu, de lâcher tout", précise-t-il. C'est d'ailleurs l'occasion pour les participants de se retrouver pour faire plaisir à son entourage.