Noël : et si vous craquiez pour un jouet en bois ?

La lettre au Père Noël prend parfois des airs de liste de courses. Et le marchand de jouets, lui, se transforme en primeur. Dans le magasin "Au grenier de Pinocchio" à Montpellier (Hérault), on retrouve plus de 1 000 produits. La majorité des articles sont des jouets taillés à la main et façonnés par l'homme. Des articles faits pour durer comme l'explique Bruno Frongia, le marchand. Ce dernier estime que c'est important de porposer des jouets qui vont perdurer. Des produits que les parents pourront ressortir pour leurs enfants et petits-enfants. Le magasin à Montpellier est un temple du jouet traditionnel. Dans le commerce, tout est déballé et à portée de main. Tous les articles ne se vendent pas en boîte mais à l'unité. En entrant dans le magasin, on a l'impression de se retrouver dans la boutique du Père Noël estime une mère de famille. D'après elle, les grandes enseignes n'ont pas le même charme. Par ailleurs, dans le commerce, on a de vrais jouets anciens. Des articles qui plaisent aux parents qui privilégient le bois et qui essaient de trouver des jouets vraiment utiles aux enfants.