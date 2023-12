Noël : êtes-vous prêts ?

Anna est venue tôt ce dimanche matin à la recherche d’une panoplie complète pour sa petite fille. Achats de dernière minute aussi pour Dominique. Encore faut-il savoir choisir. Quant à Virginie et Ludovic, ils s’y étaient pourtant pris à l’avance, mais il y a des cadeaux plus difficiles à trouver que d’autres. "On a fait plusieurs enseignes et ils étaient en rupture de stock sur ce modèle, donc ça a été difficile de le trouver", affirment-ils. L’enseigne La Grande Récré atteint aujourd’hui jusqu’à 1 500 clients. Pour suivre la cadence, l’équipe est renforcée. "Aujourd’hui, il y a tout l’effectif du magasin, donc les saisonniers plus les permanents. Donc ça représente, et je n’ai pas fait exprès, 24 personnes le 24 décembre", affirme Jessica Derouler, responsable au magasin de jouets La Grande Récré à Paris (15e). Pour trouver le tout dernier cadeau, il y a les magasins, tous ouverts aujourd’hui, et les marchés de Noël. Ce ne seront pas les seuls retardataires aujourd’hui. Deux-tiers des Français admettent s’y prendre au dernier moment pour finaliser leurs cadeaux. TF1 | Reportage R. Sygula, G. Bertrand, O. Stammbach