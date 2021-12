Noël flamand entre Bruges et Gand

La nuit vient de tomber sur le pavé brugeois. Les terrasses s'illuminent de lumière tandis que les bardeaux deviennent des ombres qui glissent sur les façades du Moyen Âge. Noël illumine alors la ville pour empêcher la nuit de s'emparer de la cité. Ici, une forêt lumineuse attend les visiteurs. C'est là qu'on peut écrire un vœu et l'enfermer dans un cœur en verre, quelques mots d'espoir accrochés aux branches des sapins. Sur la grande place, au pied de Beffroi, une bulle géante accueille celles et ceux qui grelottent. Seul un bonhomme de neige flamand tremblotant et condamné à rester dehors. Mais les façades soignées des commerces réchauffent l'atmosphère. On a l'impression de voyager dans le temps et dans l'imaginaire. Lorsque le jour revient timidement, on peut découvrir Bruges en calèche. Et Noël est la période des amoureux. Marc, un vrai Brugeois, peut en témoigner. "C'est également très romantique, parce qu'il y a beaucoup de couples qui viennent en calèche", affirme-t-il. TF1 | Reportage S. Hembert, V. Lamhaut, G. Delobette