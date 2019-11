Noël : il est temps d'acheter ses cadeaux !

En prévision de Noël, quand faut-il aller dans les magasins de jouets pour les acheter au juste prix ? Selon une enquête de Que Choisir, la réponse est simple : dépêchez-vous de le faire avant fin novembre. A partir de début décembre, les prix seront plus élevés. Chaque année, des écarts de 20% en moyenne, pouvant même aller jusqu'à 30%, sont en effet constatés à cette période. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.