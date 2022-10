Noël : indémodables jeux de société

Jusqu’à dimanche, le salon Kidexpo propose un concentré d’activité souvent maline pour les enfants. Bien sûr, il y a les incontournables, sans autres prétentions qu’absorber une partie de l’énergie inépuisable des cinq à douze ans. Mais il y a donc aussi de quoi s’épuiser intelligemment. En prenant conscience notamment de la valeur des services les plus élémentaires. Le créneau de Powerz, jeu vidéo gratuit : "Apprendre en s’amusant". Bien penser ou semer les maths, poésie, géographie. Un cocktail validé par Arthur. Ici, c’est aussi pouvoir faire du sport, de la danse, de la compétition. Les jeux de société restent une valeur sûre de l’univers ludique tel que : Monopoly, bataille navale ou Nouvelle trouvaille. Même les concepts du début des années 80 n’ont pas pris une ride, comme Othello où cinq minutes suffisent pour apprendre à retourner les pièces de l’adversaire. C’est vrai qu’il est difficile de lutter contre la vivacité des jeunes et la naïveté des plus petits. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Marquez