Noël : la course aux derniers cadeaux

Tout commence ce vendredi matin par un lever de rideau derrière lequel se trouvent des dizaines de clients impatients. Une course contre la montre se joue dans les rayons. Pour certains, l'objet convoité c'est une voiture radiocommandée. Une fois trouvée, une autre question se pose, est-ce que le Père Noël va arriver à temps en récupérant ces jouets au dernier moment. Pour d'autres, rien n'est encore très clair. A la dernière minute, pas moyen de se décider, et pourtant l'échéance est très proche. Au rayon des petites voitures, le Père Noël a une mission délicate : trouver un cadeau pour un homme de 52 ans. Des étoiles dans les yeux et des cadeaux en poche. A l'étage en dessous, les sourires reviennent au milieu des parfums. Le pied du sapin est maintenant bien garni. Il ne reste plus qu'à trouver l'habit de circonstance. Pas de pull de Noël ni de costume à paillettes ou de chaussure en cuir, pour certains ce sera une chemise toute neuve. TF1 | Reportage L. Romanens, O. Stambach, O. Cresta