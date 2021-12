Noël : la crèche vivante d’une commune de Moselle

Au milieu de la nuit, une guirlande de torches apparaît. Ce sont des centaines de marcheurs aux flambeaux en route pour la crèche vivante de Walscheid (Moselle). "C'est une tradition locale. Ça fait 36 ans que ça existe", lance une passante. Après une demi-heure de marche dans les bois, éclairée à la seule lueur des flammes, ils arrivent. Chaque Noël depuis 36 ans, la crèche s'installe dans la grotte Saint-Léon. C'est la plus grande du massif des Vosges. Des jeunes acteurs du village, bénévoles, y jouent des scènes de la Nativité. "Ça représente un mois de travail. Quand on voit les yeux des petits qui brillent, mais aussi ceux des grands à l'évocation de ce moment, c'est magique", confie Jean-Marie Gérard, coordinateur. Le spectacle rassemble des familles entières, fières de cette tradition. Le petit Jésus, lui est interprété par les nouveaux-nés de la commune, qui assureront peut-être un jour la relève. TF1 | Reportage E. Payro, C. Hanesse