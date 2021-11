Noël : la Poste recrute des saisonniers

Des chariots remplis de colis en tout genre, Pierre, 29 ans, va en manipuler de plus en plus. Arrivé il y a une dizaine de jours, il fait partie des 22 saisonniers recrutés à temps plein jusqu'à la fin de l'année. Ces deux dernières années, le nombre de colis à livrer a augmenté de 35% et dès la mi-novembre, les premières commandes de Noël vont donc affluer sur les tapis. Alors, le renfort des saisonniers est tout simplement indispensable. "Aujourd'hui, cela nous permet d'augmenter le nombre de tournées. On va augmenter jusqu'à 5 000 colis/jour avec un pic d'activité mi-décembre jusqu'à Noël", confie Colinne Veillon. A Clermont-Ferrand, cette agence d'emploi doit recruter au plus vite une trentaine de saisonniers pour la Poste. Des profils de tous âges et de tous horizons. Ce matin-là, c'est Alifa qui espère décrocher un contrat. Au centre de tri de Cusset, Abdel a déjà débuté sa formation avec son responsable. Un encadrement personnalisé est nécessaire pour être autonome au plus vite. Dans l'Hexagone, la Poste va recruter 6 000 saisonniers pour assurer la livraison des colis jusqu'à a fin de l'année.