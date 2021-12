Noël : la tradition des treize desserts de Provence

Pour Jean-Paul Bosca, c’est la plus belle période de l’année, parce que c’est celle où il va confectionner sa spécialité préférée : la pompe de Noël, un incontournable des treize desserts provençaux. Une sorte de brioche réalisée avec des ingrédients que le pâtissier va lui-même chercher dans la région. Il y a aussi de la fleur d’oranger et surtout beaucoup de métier. Puis arrive l’heure d’aller la partager, encore chaude, avec famille et amis. Ils se sont donné rendez-vous pour une répétition générale, car rien ne doit être laissé au hasard le soir de Noël. Il faut treize desserts sur la table, en hommage au Christ et à ses douze apôtres. On y retrouve des fruits secs, du nougat, des dattes, des fruits de saison ou encore de la pâte de coings, et enfin le treizième dessert qui varie en fonction des régions. Ce moment convivial est tout de même très codifié. Sur la table des treize desserts, pour bien faire, n’oubliez pas de disposer trois soucoupes de blés de la Sainte-Barbe, comme le nombre de nappes et de chandeliers. De quoi nous rappeler que cette tradition est d’abord religieuse, au même titre que la crèche qui, en général, n’est jamais bien loin dans une maison provençale. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba