Noël : l’Ariège fait le plein pour les vacances

Derniers préparatifs avant les vacances. Une famille a réservé un gîte à Capoulet-et-Junac (Ariège) pour Noël. Dans le département, la quasi-totalité des gîtes est louée la première semaine des vacances. Un taux de remplissage record. Les clients ont envie de prendre l'air. Face aux Pyrénées, deux cousines profitent du soleil. Léa habite Paris. Pour ses congés, elle a préféré réserver un chalet plutôt qu'une chambre d'hôtel. Cette année, les gîtes ont été pris d'assaut. Depuis le Covid, les vacanciers se tournent davantage vers cette formule d'hébergement, notamment les jeunes. "On mesure réellement l'impact d'une nouvelle clientèle. Le taux de remplissage s'améliore par rapport aux années précédentes", explique Eric Chetioui. Si les réservations se font souvent à la dernière minute, il faut anticiper pour les gîtes de groupe. En Ariège, les grandes maisons à louer sont rares. Emmanuel Ferré vient de terminer la rénovation d'une vieille bâtisse et les appels affluent pour cet hiver. Pour le Nouvel An, il reste encore quelques petites maisons et appartements disponibles. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis