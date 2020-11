Noël : l'Atelier du chocolat à Bayonne se prépare

Petits pralinés, petits ours, calendriers... faire un choix est difficile à l'Atelier du chocolat à Bayonne. À un mois et demi des fêtes, les premiers chocolats de Noël sont arrivés. Mais en raison du confinement, les clients sont moins nombreux, mais promettent d'être fidèles. Ils offrent du chocolat à des amis et à la famille. Certains envoient même ces gourmandises via la Poste en espérant qu'elles arrivent en temps et en heure. Pour les fêtes de Noël, les bouquets en chocolat, préparés sur place, sont les stars. La chocolaterie prépare le reste de leurs produits à quelques pas de la boutique toujours à Bayonne, l'une des capitales françaises du chocolat. Les petits pralinés aux amandes sont aussi très demandés. C'est la spécialité de la maison. Serge Andrieu, créateur de l'Atelier du chocolat, l'a créé il y a 40 ans. Avec sa fille Nelly, ils supervisent un atelier en pleine effervescence. Ils doivent préparer 60 tonnes de chocolat en espérant que les ventes soient au rendez-vous.