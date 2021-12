Noël : le bonheur des vacances dans les Vosges

A la montagne, la neige est le cadeau providentiel des fêtes de Noël avec le soleil en prime. Elle offre toutes sortes d'activités aux familles en vacances et une occasion de prendre un grand bol d'air. Depuis ce week-end, la Perle des Vosges accueille de nombreuses familles. Pour elles, la piste de luge est incontournable. A 18 mois, Maëlys vit ses premiers frissons. Les congés d'hier débutent par une initiation au biathlon pour une famille. Venue de Brest, elle découvre les Vosges sous un beau manteau blanc. Ski de fond, raquette, ski alpin... cette année, tout est ouvert. Les professionnels vosgiens sont très contents de l'enneigement. Environ 70% des locations meublées sont occupées cette semaine. C'est autant qu'avant la pandémie. Dans les magasins, le travail ne manque pas. A Gérardmer (Vosges), la foule est de retour. Un bonheur pour les commerçants. La balade au bord du lac se fait les pieds dans la neige. C'est un début de vacances idéal. Avec cette ambiance et ces paysages, les vacanciers peuvent décompresser et enfin se retrouver. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly