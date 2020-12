Noël : le casse-tête des ruptures de stock de jouets

C'est toujours pareil : vous cherchez un jouet très précis, vous ne les retrouvez plus dans les rayons. Des ruptures de stock de certains jouets, le grand classique de la mi-décembre. Certains sont déçus, d'autres ont plus de chance. Et plus Noël approche, moins ça va s'arranger. Cette année, à cause de l'épidémie, certaines usines n'ont pas pu produire suffisamment. D'autres n'avaient pas anticipé un tel succès. À quinze jours de Noël, trois jouets sont déjà en rupture de stock dans les magasins. Il s'agit de la station de recherche de Dinosaures, le bus de l'amitié ainsi que la Barbie Color Reveal. Certains seront donc tentés d'aller voir sur Internet. Le fameux bus, dont le prix normal est à 55 euros, est subitement proposé par certaines plateformes à des prix délirants de 89 euros, 132 euros et même 164 euros. Des jeux revendus par des particuliers qui ont flairé le bon filon. Le Père Noël, paraît-il, n'apprécie pas du tout la démarche, mais il ne peut rien contre la dure loi du marché.