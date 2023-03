Noël Le Graët, la démission

Il n'avait pas d'autre option et a choisi sa sortie. Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la Fédération Française de Football. Après onze ans de mandat à la tête de l'institution française, il a annoncé son départ ce mardi matin au Comité exécutif. Accablé depuis l'été dernier par des accusations de harcèlements moral et sexuel, Noël Le Graët faisait l'objet d'une mission d'audit diligentée par la ministre des Sports. La Fédération Française de Football prend acte du départ du dirigeant et se défend en dénonçant un "dénigrement disproportionné de l'instance". L'institution regrette "le défaut de réelle procédure contradictoire". A la sortie de l'assemblée, Philippe Diallo, président par intérim, a salué le mandat de Noël Le Graët. "Partout où il est passé, ces institutions qu'il a eues à diriger, ces clubs qu'il a dû diriger, ont connu le succès", a-t-il affirmé. Des dérapages verbaux ont également terni l'image du dirigeant. Début janvier après l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, il avait eu des mots durs concernant Zinédine Zidane. TF1 | Reportage C. Abel, D. De Araujo, I. Rachati