Noël : le grand sapin de Strasbourg coupé ce lundi

A Strasbourg (Bas-Rhin), la tradition du sapin de Noël sera respectée cette année malgré tout. Il a été coupé ce lundi matin au cœur d'une forêt en Moselle. Il s'agit du pectiné ou sapin des Vosges, un arbre aux proportions quasi-parfaites et aux branches très bien fournies. C'est un spécimen idéal et sera facile à habiller pour les festivités. Une équipe s'est mobilisée pour découper l'arbre, puis l'installer soigneusement dans une remorque. Le sapin de Noël choisit pour les festivités de Strasbourg est un arbre aux proportions généreuses. Il pèse environ sept tonnes pour 62 ans et fait 30 mètres de haut. Ces caractéristiques font de lui le candidat parfait pour représenter la capitale de Noël. D'ici quelques semaines, ce sapin fera son entrée à Strasbourg avant d'être décoré pour être prêt à briller de mille feux durant toute la période de l'avent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.