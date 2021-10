Noël : le grand sapin de Strasbourg déjà coupé

Il est grand et majestueux. Ce sapin se retrouvera bientôt sous les yeux de millions de personnes au marché de Noël de Strasbourg. Il a été minutieusement choisi ici, en plein cœur du massif vosgien. Une fierté pour le maire de la commune de Val-et-Châtillon, Thierry Culmet. "Ça fait chaud au cœur (…) Pour les habitants aussi, c’est un honneur. On est vraiment heureux", affirme-t-il. La coupe est presque sacrée. Elle marque le début des festivités et se fait sous les yeux curieux de ceux qui devront bientôt le décorer. Une fois coupé, le sapin est soulevé avec une grue avant d’être posé sur le convoi qui l’emmènera. Les bûcherons le font depuis plus de dix ans avec toujours autant de précautions. "Le plus difficile, c’est vraiment la phase où on le pose sur le camion pour éviter justement de casser les branches (…) Elles sont assez longues, donc il faut qu’on les replie délicatement pendant qu’on le pose", explique-t-il. Patience désormais. Il faudra attendre quelques semaines pour que le sapin orne la place Kléber et que comme chaque année, la magie de Noël s’empare de Strasbourg.