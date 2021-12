Noël : le repas des anciens malgré tout

Embarquement immédiat pour le déjeuner de Noël. Tous ces seniors ont été invités par la mairie d'Homécourt pour le traditionnel repas des aînés. Ce bus, affrété spécialement, vient chercher ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Beaucoup attendaient ce repas avec impatience. L'an dernier, il avait été annulé en raison de l'épidémie. Cette année, la mairie a décidé de le maintenir avec toutes les précautions sanitaires. "On a ressenti chez les gens cette forte demande. C'est pour ça qu'on a décidé de le maintenir", explique Alain Aissaoui, premier adjoint. Près de 200 personnes ont répondu présent, comme un groupe de copains qui vient chaque année. Au menu : champagne, foie gras et pintade aux champignons. Côté cuisine aussi, on se réjouit du maintien de ce repas. En une semaine, ce traiteur a connu près de 40% d'annulations. Entre deux bouchées, à peine les premières notes de musique entonnées, on se presse sur la piste de danse. TF1 | Reportage E. Payró, C. Hanesse