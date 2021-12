Noël : le succès des jouets fabriqués en France

À quelques jours de Noël, c'est l'effervescence dans ce magasin de jouets. Les produits français sont en bonne place dans les rayons cette année. Jouets en bois, loisirs créatifs ou jeux de société, chez les consommateurs, chacun a ses raisons de préférer le made in France. "Ça serait bien si toutes les usines reviennent dans le pays" ; "Ce qui nous permet d'avoir les produits assez rapidement", lancent des clients. Les ventes ont augmenté de 10%. Les fabricants français représentent aujourd'hui 15% du marché des jouets dans le pays. "Quelqu'un qui achète un produit regarde le prix, la qualité et la sécurité. Si en plus c'est du made in France, l'achat est fait", explique Bertrand Poulmaire, directeur du JouéClub à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). Par ailleurs, vous vous souvenez de Mako Moulages ? C'est un kit de poterie apparu dans les années 70. "Je voulais relancer cette marque mythique et patrimoniale avec des PME locales, parce que pour moi, c'est une histoire de transmission", confie Agnès Beuchet, cheffe d'entreprise. TF1 | Reportage P. Ninine, B. Chastanier