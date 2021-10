Noël : les catalogues de jouets sont arrivés

C'est toujours le moment de se retrouver en famille. Les premiers catalogues de Noël viennent d'arriver au courrier. "Je suis tout le temps pressée de le voir", souligne Cassandra. À peine le temps de l'ouvrir et les idées fusent déjà pour elle. Shanon, elle, s'apprête à vivre son deuxième Noël. Et qui a dit qu'il fallait savoir lire pour trouver son bonheur ? Scruter les cadeaux sur le catalogue, c'est bien, mais les voir en vrai, c'est encore mieux. "C'est pour ne pas avoir de déception le 24 au soir, car des fois sur le catalogue, c'est en gros plan, mais en vrai, c'est tout petit", précise une mère de famille. Dans les magasins, les allées sont encore calmes. Néanmoins, faire les achats en octobre, c'est la certitude d'avoir du choix. Parmi les incontournables cette année : les jouets autour des magies, les figurines de héros et les indémodables toupies. Il faudra être patient pourtant, car comme diraient les enfants, il y a encore 71 dodos avant d'ouvrir les cadeaux.