Noël : les illuminations magiques de Dambelin

A quelques jours de Noël, on peut déjà voir des illuminations et de belles vitrines dans la petite commune de Dambelin (Doubs). Les lumières sont effectivement allumées depuis mercredi soir. Elles sont disséminées dans tout le village pour que les 500 habitants puissent en profiter. Pour Laura et sa mère, c'est un réel plaisir de les redécouvrir. Dauphin, lune, cheval avec des ailes... cette variété de motifs, la commune la doit à Patrick Bulle. Depuis 25 ans, cet employé municipal dessine et assemble lui-même toutes les illuminations. A Dambelin, le mois de novembre est consacré à l'installation des motifs des illuminations. Les travaux sont possibles avec l'aide de Benoît, artisan ramoneur et habitant du village. Les enfants de la localité ont aussi participé à cette mobilisation pour Noël. Ils ont créé une crèche 100% locale, avec des matériaux de récupération comme du tissu et de la laine. Avec cette crèche et ces illuminations, on a enfin le sentiment que Noël approche.