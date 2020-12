Noël : les lumières enchanteresses des villages de l'Orne

Au mois de décembre, le bocage et tous ses villages se parent de mille feux depuis 25 ans pour le plus grand plaisir des enfants. Habituellement, des cars remplis venus de toute la région défilent chaque soir. Mais à cause du Covid, cela n'a pas été possible cette année. Quoi qu'il en soit, beaucoup n'ont pas hésité à parcourir des dizaines de kilomètres pour s'y rendre et découvrir les lumières enchanteresses. Tout est bien décoré. C'est exceptionnel. Pour réaliser ces jolies décorations, chaque commune compte sur des particuliers, mais surtout des associations qui ne ménagent ni leur imagination, ni leur débrouillardise. Selon Gilles Courtois, bénévole de l'association de la Sauvagère (Orne), on rachète des moteurs pas chers, puis on les rebricole et les remonte. En raison de la crise sanitaire, les villages sont moins nombreux que l'an passé à illuminer leurs rues. À Ceaucé, les habitants ont ressorti guirlandes lumineux et automates pour faire découvrir les étiers anciens aux plus jeunes.