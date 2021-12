Noël : les peluches interactives incontournables sous le sapin

Les nounours de nos enfants ont bien changé et ils adorent. Des innovations que les parents apprécient moins. Sa licorne nommée Stella est bien plus qu'un nounours pour Mila. "On est meilleures amies. On peut leur faire des câlins, jouer avec elles. Ça me fait plaisir", a-t-elle affirmé. Ces robots tout doux ne sont pas de simples doudous. Ils sont des compagnons. Depuis deux ans, les rayons peluche des magasins de jouets sont devenus beaucoup plus bruyants. Une peluche sur quatre est aujourd'hui interactive. Elles viennent quand vous l'appelez. Elles dansent, jouent à cache-cache ou respirent. Les marques continuent d'innover. Cette année, une quinzaine de peluches à fonction ont fait leur apparition pour accompagner les enfants dès le plus jeune âge. Une peluche qui joue comme de vrais animaux, c'est ça qui plaît aux enfants. Mais ces petits animaux sont parfois un peu encombrant à la maison. Des peluches au réalisme surprenant qui coûtent entre 20 et 80 euros. TF1 | Reportage M. Poujol, D. Blondeau, T. Leroy