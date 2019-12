Noël : mon colis arrivera-t-il à temps ou pas ?

Les livreurs de colis se sont bien échauffés avant d'entamer une longue journée. En effet, le 24 décembre est la dernière ligne droite pour la livraison des cadeaux, avant de profiter d'un repos bien mérité. Jordan, par exemple, est très attendu en ce réveillon de Noël. Dans sa hotte, il a 130 colis à distribuer. Chez un transporteur, le nombre de colis augmente de 50% pendant les fêtes et les grèves ne facilitent pas le travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.