Noël au pays des châteaux de la Loire

En Touraine, les châteaux de la Loire célèbrent la magie de Noël. Une immersion dans un monde de couleur, de parfum, de gourmandise et de lumière. En tout, six monuments proposent aux visiteurs un voyage autour de l'histoire de Noël. Le château de Chenonceau, par exemple, fête Noël et la renaissance. Le décor est constitué d'ornements naturels, de fleurs ainsi que d'une table de fête de 40 mètres de long. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.