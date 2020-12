Noël préservé, êtes-vous satisfaits ?

Alors que la ville de Tarbes revêt ses habits de fête, les habitants se réjouissent de pouvoir se déplacer pour Noël et retrouver leurs familles. C'est un vrai soulagement pour eux. Néanmoins cette année, les festivités du 24 et 25 décembre resteront très encadrées. Avec plus de 200 cas pour 100 000 habitants, le département des Hautes-Pyrénées est l'un des plus touchés par l'épidémie de coronavirus. On compte ainsi y rester en communauté. Autre bonne nouvelle, à partir du 15 décembre, chacun pourra se déplacer librement en journée. Pour Francis, c'est surtout la fin des attestations. Il faut toutefois noter que ces dernières seront toujours nécessaires en soirée avec l'instauration d'un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin. Une mesure plutôt bien accueillie par les Tarbais. Contrairement à Noël par ailleurs, le Nouvel An ne fera pas l'objet de dérogation.